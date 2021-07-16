روسيا والاتحاد الأوروبي نحو اعتراف متبادل باللقاحات

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، أن موضوع الاعتراف المتبادل باللقاحات الروسية والأوروبية على جدول الأعمال.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين، إن «مسألة الاعتراف المتبادل باللقاحات موضوعة على جدول الأعمال الآن»، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبحث مسألة السماح بدخول اللقاحات الأجنبية إلى روسيا. وأضاف بيسكوف: «نأمل أن يصبح من الممكن مناقشة هذا الموضوع والتوصل إلى بعض القرارات، نتيجة للحوار مع الاتحاد الأوروبي، ولكن للأسف لا توجد نتائج محددة حتى الآن»، مؤكداً: «بالطبع، يجب مناقشة هذا الموضوع».



بيانات جديدة



أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 188.3 مليوناً حتى صباح أمس فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.51 مليارات جرعة.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 188 مليوناً و361 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و58 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرغ» للأنباء عن إعطاء 3.51 مليارات من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظراً لتباين الدول من حيث عدد السكان.



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السعودية توزيع 21 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن.



دعم أمريكي



في غضون ذلك، بدأت الولايات المتحدة شحن نصف مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى الأردن ضمن جهودها العالمية لمواجهة الفيروس، على ما أفاد مسؤولون. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن «500 ألف جرعة من لقاح فايز بدأ شحنها من الولايات المتحدة إلى الأردن وستصله غداً السبت».



وبحسب المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، يتم إرسال هذه الجرعات بترتيب مباشر بين الولايات المتحدة والأردن وليس عبر الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة «كوفاكس».



وقال المسؤول ذاته: «نحن فخورون بقدرتنا على إيصال هذه اللقاحات الآمنة والفعالة لشعب الأردن».



وأكدت لجنة الطوارئ الخاصة بجائحة فيروس كورونا التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن الجائحة لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.



وقالت فى توصيات أصدرتها أمس في جنيف عقب اجتماعها الثامن الذي عقد بدعوة من المدير العام للمنظمة الدولية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس انه على الرغم من الجهود الوطنية والاقليمية والعالمية فإن الوباء لم يوشك على الانتهاء،موضحة أن الوباء مستمر فى التطور مع أربعة متغيرات مثيرة للقلق تهيمن الآن وأشارت إلى وجود احتمال قوى لظهور وانتشار عالمي لمتغيرات جديدة للفيروس ربما تكون أكثر خطورة وأكثر صعوبة فى السيطرة عليها.

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