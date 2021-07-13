مصرع 24 شخصاً على الأقل جراء سقوط حافلة في وادٍ ببوليفيا

المصدر: أ ف ب

لقي ما لا يقلّ عن 24 شخصاً مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح في حادث سقوط حافلة في وادٍ في جنوب شرق بوليفيا أمس الاثنين، بحسب ما أفادت الشرطة.

وقال خوسيه لويس عساف، رئيس شرطة المرور في مقاطعة تشوكيساكا التي وقع فيها الحادث، إنّ "الحصيلة الموقتة هي 24 قتيلاً و12 جريحاً، اثنان منهم في حالة حرجة".

وكان المدير الوطني لشرطة المرور خوان كارلوس إسبينوزا أعلن أنّ عدد القتلى 18.

وكانت الحافلة تقل الركاب من بلدة باتولو الريفية إلى مدينة سوكْر عاصمة المقاطعة، على بُعد 50 كيلومتراً.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي جثث عشرة قتلى ممدّدة على الطريق.

وقال عسّاف إن الحافلة سقطت من على ارتفاع يزيد عن "150 متراً".

وغالباً ما تشهد بوليفيا حوادث حافلات، وسيلة النقل الرئيسية للمسافات البعيدة في الدولة الأمريكية اللاتينية.

وفي 3 مارس أسفر سقوط حافلة في واد على طريق بين سانتا كروز (شرق) وكوتشابامبا (وسط) عن مقتل 21 شخصاً.

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