بايدن يختار غارسيتي سفيراً لدى نيودلهي

المصدر: ا ف ب

سمّى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة رئيس بلدية لوس انجلوس اريك غارسيتي الذي يسطع نجمه داخل الحزب الديمقراطي، سفيراً أمريكياً في الهند التي توثّق واشنطن علاقاتها معها بصورة متزايدة.

ورأس غارسيتي بلدية ثاني أكبر مدينة أمريكية منذ عام 2013، ولكن اختياره سفيراً ما زال في حاجة إلى مصادقة الكونغرس.

وقال غارسيتي (50 عاما) في بيان إنه "كرّس حياته للخدمة".

وإذا ما تم تثبيته في المنصب سيتوجه غارسيتي إلى نيودلهي في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى توثيق علاقتها مع الهند في مواجهة الصين.

وكان بايدن سعى إلى تجديد ما يسمّى بالتحالف "الرباعي" (كواد) بين الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، وهي أربع ديمقراطيات تشهد علاقاتها مع الصين تراجعا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز