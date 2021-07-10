صندوقان أوروبيان لإدارة تدفقات الهجرة بـ 16 مليار يورو

المصدر: بروكسل - وام

وافق برلمان الاتحاد الأوروبي، على إنشاء صندوقين ماليين لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على تحسين إدارة تدفقات المهاجرين والحدود، وتسهيل اندماج مواطني الدول الخارجية، حيث تبلغ الاعتمادات المالية المرصودة لهذين الصندوقين مبلغاً لا يقل عن 16 مليارات يورو يتم توزيعها بنسب معينة بين الصندوقين. ويتعلق الأمر بصندوقين هما صندوق «اللجوء والهجرة والاندماج 2021-2027» وصندوق «الإدارة المتكاملة للحدود»، بتمويل يبلغ للأول 9.8 مليارات يورو، وللثاني 6.2 مليارات يورو، بهدف مساعدة دول الاتحاد الأوروبي على تحسين إدارة الحدود، وتدفقات المهاجرين، وتسهيل عمليات الاندماج وإعادة التوطين.



وسيعمل صندوق اللجوء والهجرة والاندماج 2021-2027، والذي تبلغ قيمته 9.88 مليارات يورو، على تعزيز سياسة اللجوء المشتركة للاتحاد الأوروبي، وتطوير الهجرة القانونية بما يتماشى مع احتياجات الدول الأعضاء، ودعم اندماج مواطني الدول الثلاث، والمساهمة في مكافحة الهجرة غير النظامية، أما صندوق الإدارة المتكاملة للحدود، الذي تبلغ قيمته 6.24 مليارات يورو فسيساعد في تعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع ضمان احترام الحقوق الأساسية فيما سيقدم تدابير وقائية للأشخاص المستضعفين الذين يصلون إلى أوروبا، لاسيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

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