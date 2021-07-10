    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    العالم في صور

    التاريخ:

    السفينة إيفر غيفن في طريقها لمغادرة قناة السويس بعد الإفراج عنها  |    رويترز

     

     

    السلطات القبرصية تلجأ إلى المروحيات من أجل السيطرة على حرائق الغابات  |    أ.ف.ب

     

     

    مدنيون عند موقع تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية والتي خلفت 53 قتيلًا عند هبوطها بجزيرة سولو | رويترز

     

     

    هدوء تام وشلل في الحركة بالعاصمة الهايتية بورت أوبرنس عقب اغتيال الرئيس | أ. ف.ب

     

     


    الرئيس الأمريكي جو بايدن متحدثاً خلال الاحتفال بيوم الاستقلال في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض  |   أ.ب

     

     


    مسعفة تابعة لمنظمة إنسانية تساعد مهاجرين بعد إنقاذهم من الغرق في عرض البحر المتوسط       |  رويترز

     

     


    مهرجون يضفون أجواء من المرح للتشجيع على أخذ التطعيم ضد كورونا في مدينة لاباز البوليفية  |   إي.بي.إيه

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