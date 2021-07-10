العالم في صور

السفينة إيفر غيفن في طريقها لمغادرة قناة السويس بعد الإفراج عنها | رويترز

السلطات القبرصية تلجأ إلى المروحيات من أجل السيطرة على حرائق الغابات | أ.ف.ب

مدنيون عند موقع تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية والتي خلفت 53 قتيلًا عند هبوطها بجزيرة سولو | رويترز

هدوء تام وشلل في الحركة بالعاصمة الهايتية بورت أوبرنس عقب اغتيال الرئيس | أ. ف.ب



الرئيس الأمريكي جو بايدن متحدثاً خلال الاحتفال بيوم الاستقلال في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض | أ.ب



مسعفة تابعة لمنظمة إنسانية تساعد مهاجرين بعد إنقاذهم من الغرق في عرض البحر المتوسط | رويترز



مهرجون يضفون أجواء من المرح للتشجيع على أخذ التطعيم ضد كورونا في مدينة لاباز البوليفية | إي.بي.إيه

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