336 حريق غابات في روسيا وأقصى شرق البلاد الأكثر تضرراً

المصدر: د ب ا

تستمر حرائق غابات شديدة في شرق روسيا بالانتشار، مع تضرر إقليم ياقوتيا في جمهورية ساخا بشدة.

ويشتعل نحو 158 حريقا، على مساحة 440 هكتارا من الغابات، حسبما قالت وكالة حماية الغابات اليوم الجمعة. وكانت المنطقة خاضعة لحالة طوارئ لأيام.

وقال المسؤولون إن هناك 336 حريق غابات في أنحاء روسيا، ما يضر بأكثر من نصف مليون هكتار من الغابات.

وقالوا إن نحو 7 آلاف فرد وعشرات الطائرات تحاول احتواء الحرائق.

وتم الاضطرار إلى نقل مئات الأشخاص في إقليم تشيليابنسك بجبال الأورال إلى أماكن آمنة حيث تم إجلاء بلدات مع انتشار الحرائق.

وتندلع حرائق الغابات سنويا في روسيا. وفي إقليم ياقوتيا وحده، احترق نحو 6 ملايين هكتار من الغابات العام الماضي، من إجمالي منطقة تبلغ 256 مليون هكتارا، وفقا للسلطات.

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