مقتل فتاة بالرصاص بالقرب من مرسيليا في فرنسا

المصدر: أ ف ب

قُتلت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما ليل الخميس الجمعة بالقرب من مرسيليا (جنوب فرنسا) في سيارة مزقها رصاص سلاح رشاش وبنادق صيد، على ما ذكر مصدر في الشرطة.

وقال هذا المصدر "إنها ضحية جانبية. كانت في الجزء الخلفي من السيارة وغير معروفة من الشرطة"، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة "لا بروفانس" اليومية المحلية.

وهي سادس ضحية تسقط بسلاح ناري في منطقة مرسيليا خلال أسبوعين.

وكانت السيارة في منطقة سيتيم لي فالون قبيل منتصف الليل وتقودها امرأة خرجت من إطلاق النار سالمة.

وأصيب راكب في الجزء الأمامي من السيارة يبلغ من العمر 21 عاما بجروح في كتفه وحياته ليست في خطر، حسب مصدر الشرطة.

وقال المصدر نفسه إن هذا الرجل كان معروفًا لدى الشرطة.

ومنذ بداية العام سقط 14 قتيلا بالرصاص في أحياء مرسيليا وضواحيها، ستة منهم في تصفية حسابات بحسب آخر معطيات الشرطة العدلية.

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