استنفار في هايتي بعد اغتيال الرئيس في عقر داره

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

تعيش هايتي حالة استنفار أمني بعد إعلان حالة الطوارئ عقب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، أمس، في منزله ومقتل زوجته مارتين مويس (53 عاماً) لاحقاً متأثرة بجروحها، بينما دعا رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف الذي تولى قيادة البلاد الهايتيين إلى الحفاظ على هدوئهم في بلد يشهد مواجهات بين عصابات وأزمات سياسية.

وأعلنت الحكومة أن الرئيس جوفينيل مويس تعرض للاغتيال رمياً بالرصاص، بأسلحة ذات أعيرة ثقيلة، خلال الليل على يد مهاجمين مجهولين في مقر إقامته الخاص.‭‭‭‬‬

حالة طوارئ

وقال رئيس الوزراء المؤقت في هايتي كلود جوزيف في تصريحات بثها التلفزيون بعد أن ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ وسط ارتباك بشأن من سيتولى السلطة.

وقال: «إخواني المواطنين.. تحلوا بالهدوء لأن الموقف تحت السيطرة». وأضاف في خطابه للأمة: «تشير المعلومات الأولية إلى أنهم كانوا مجموعة تتحدث الإنجليزية والإسبانية. كانوا مدججين بأسلحة ذات أعيرة ثقيلة»، ووصف الاغتيال بأنه «عمل وحشي».

وذكر أن قوات الشرطة والجيش يسيطران على الوضع الأمني في البلاد داعياً الأمم المتحدة لعقد اجتماع لمجلس الأمن في أسرع وقت ممكن. وساد الهدوء وخلت الشوارع في العاصمة التي عادة ما تكون مكتظة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مطار بورت أو برنس الدولي تم إغلاقه. وهناك مخاوف من انتشار الفوضى في هايتي التي تعاني من الانقسام السياسي وتواجه أزمة إنسانية متنامية ونقصاً في الغذاء.

وأدان زعماء من أنحاء العالم الهجوم وناشدوا بالتزام الهدوء. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: «نحن مستعدون للمساعدة وكذلك نواصل العمل من أجل أن تكون هايتي آمنة وسالمة»، ووصف الاغتيال بأنه «شنيع».

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن اغتيال رئيس هايتي عمل بغيض، وناشد بالحفاظ على السلم في البلاد. بدورها،أعربت ألمانيا عن صدمتها حيال اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بتوضيح ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للمحاكمة.

غلق الحدود

أعلنت جمهورية الدومينيكان غلق الحدود المشتركة مع هايتي في جزيرة هيسبانيولا في الكاريبي، وشددت إجراءات الأمن على الحدود واستثنت العائدين إليها من الإجراء.

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