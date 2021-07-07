استقالة 12 وزيراً في الهند بينهم وزير الصحة

المصدر: ا ف ب

قدم 12 وزيرا هنديا الأربعاء استقالتهم، بينهم وزير الصحة الذي واجه انتقادات بسبب إدارته لوباء كوفيد-19 مع انتشار الفيروس بشكل كبير في أبريل ومايو، وفق ما أعلن مكتب الرئيس.

تندرج هذه الاستقالات ضمن تعديل وزاري كبير يجريه رئيس الوزراء ناريندرا مودي عقب بلوغ عدد الاصابات بكوفيد-19 ذروة مأساوية وقبل اجراء انتخابات محلية ضخمة.

تعرض وزير الصحة هارش فاردان لانتقادات خاصة عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أبريل ومايو، مما عرض الخدمات الصحية لضغط كبير في العديد من المجالات مع نفاد الأسرّة والأكسجين والأدوية في المستشفيات.

ومن بين الوزراء الذين استقالوا أيضاً وزيرا البيئة، براكاش جافاديكار والتربية راميش بوخريال نيشانك.

كما قدم وزير تكنولوجيا المعلومات رافي شانكار براساد استقالته. وكان دخل في خلاف مع تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى بشأن الامتثال للوائحه الهند الجديدة الخاصة بالمنصات الرقمية.

وتنص هذه القواعد التنظيمية الجديدة على "إمكان التعقّب" لكي توفر المنصات تفاصيل عن "الكاتب الأول" لمنشور ترى الحكومة أنه ينتهك سيادة الدولة أو أمنها أو نظامها العام.

من المتوقع، مع ذلك، أن يُمنح براساد دوراً مهماً في حزب مودي، حزب بهاراتيا جاناتا، قبل انتخابات الولاية.

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