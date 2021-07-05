الذهب يقترب من 1800 دولار مع توقف مكاسب الدولار

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفع الذهب اليوم الاثنين فيما أدى هبوط الدولار وعائدات السندات عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت متباينة لتهدئة مخاوف المستثمرين إزاء تشديد أبكر للسياسة النقدية ما ساعد المعدن الأصفر على الارتفاع صوب 1800 دولار مرة أخرى.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.2 دولاراً للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 18 يونيو عند 1794.86 دولاراً يوم الجمعة.

وجاءت الأرقام الرئيسة لتوفير وظائف جديدة في الولايات المتحدة في يونيو أعلى من التوقعات إلا أن معدل البطالة ارتفع ولم يطرأ تغير على مشاركة القوة العاملة ما يشير لتقدم إيجابي ولكنه في الوقت ذاته يفسح المجال لانتظار مجلس الاحتياطي الاتحادي بعض الوقت قبل تقليص مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك ساكسو إن الدولار تخلى عن جزء من قوته في الآونة الأخيرة بينما يتمسك الذهب ببعض مكاسب يوم الجمعة ليتحدى مجدداً مستوى مقاومة قبل 1800 دولار.

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