بالفيديو.. قتيلان و20 مفقوداً بانهيارات أرضية في اليابان

المصدر: البيان

ضرب انهيار طيني واسع النطاق نتج عن هطول أمطار غزيرة مدينة أتامي بمحافظة شيزوؤكا بوسط اليابان صباح أول أمس السبت، مما أدى إلى جرف نحو 20 من السكان المحليين.

ذكرت حكومة محافظة شيزوؤكا ومصادر أخرى أنه تم العثور على امرأتين دون علامات على الحياة، وتأكدت وفاتهما فى وقت لاحق.

من ناحية أخرى، قال مسؤولون بحكومة مدينة أتامي إنه تم إنقاذ 10 أشخاص كانوا يطلبون المساعدة من المباني، بحسب ما نقل موقع "اليابان بالعربي".

وقع الانهيار الطيني عند نقطة على طول نهر إيزومي في منطقة إيزوسان بالمدينة حوالي الساعة 10:30 صباحًا (1:30 صباحًا بتوقيت غرينتش)، مع تدفق كمية كبيرة من الطين على بعد حوالي كيلومترين نحو البحر. وواصل رجال الشرطة ورجال الإطفاء وغيرهم عمليات البحث والإنقاذ.

يقع موقع الانهيار الطيني على بعد حوالي 1.5 كيلومتر شمال محطة أتامي. وفقًا لسلطات مكافحة الحرائق المحلية وغيرها، ربما تم جرف أكثر من 10 مبانٍ على الأقل في الانهيار الطيني، وربما تعرضت العديد من المنازل والمباني الأخرى المجاورة لأضرار، حيث يُعتقد أن المزيد من الانهيارات الطينية قد حدثت.

أقامت حكومة محافظة شيزوؤكا مقرًا للاستجابة للكوارث، كما أرسلت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية حوالى 200 جندي إلى المناطق المتضررة بناء على طلب حكومة المحافظة.

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