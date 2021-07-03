ارتفاع حصيلة انهيار المبنى في فلوريدا إلى 24 قتيلاً

المصدر: أ ف ب

أعلنت سلطات فلوريدا أن رجال الإنقاذ انتشلوا جثتين أخريين ليرتفع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني قرب ميامي بيتش الى 24، كما تعهدت ازالة الجزء المتبقي من المبنى بسرعة قبل الوصول المحتمل للعاصفة الاستوائية إلسا.

وقالت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-دايد إنه بعد تسعة أيام من انهيار المبنى في بلدة سيرفسايد لا يزال 124 شخصا في عداد المفقودين، وقد تضاءلت الآمال بالعثور على أحياء.

وانهار مبنى تشامبلين تاورز ساوث المكون من 12 طابقا بمعظمه في 24 يونيو مثيرا سحابة ضخمة من الغبار ومثيرا الرعب في مدينة لم تتوقع مثل هذه الكارثة.

ومع توجه العاصفة الاستوائية إلسا شمالًا عبر الكاريبي مباشرة نحو فلوريدا، سرّعت السلطات خططها لهدم الجزء المتبقي من المبنى خشية تعريض مئات عمال الإنقاذ في الموقع للخطر.

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس للصحافيين السبت إن أعمال الهدم قد تنتهي قبل الوصول المرجح لالسا الثلاثاء.

وكانت السلطات قدّرت في السابق ان تستغرق هذه المهمة أسابيع، لكن ديسانتيس الذي ينتمي الى الحزب الجمهوري اعتبر ان من الحكمة المضي في عملية الهدم.

وقال إن هدم المبنى يمكن أن يتم في نحو 36 ساعة، ما يستلزم "حدا أدنى من التوقف عن العمل من قبل فرق البحث والإنقاذ"، ويمكن استئناف عملية البحث في الركام بمجرد التأكد من عدم اندلاع اي حرائق.

وأفاد آلان كومينسكي رئيس جهاز الإطفاء في ميامي دايد عن اكتشاف العديد من الإصابات بكوفيد بين أفراد أحد فرق البحث والانقاذ.

وأضاف أنه تم تسريح هذا الفريق ووضعت بروتوكولات طبية لعزل أي شخص مصاب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز