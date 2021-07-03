شاهد.. حريق تحت الماء في خليج المكسيك

المصدر: وكالات

ذكرت شركة النفط الحكومية في المكسيك "بيميكس" أمس الجمعة بالتوقيت المحلي أنه تم إخماد حريق شب في البحر، قبالة المكسيك، بسبب تسرب غاز، في خط أنابيب تحت المياه، بعد خمس ساعات ونصف.

وشب الحريق على بعد 150 مترا من منصة حفر لمنشأة إنتاج النفط "كو-مالوب" في خليج المكسيك.

وانتشر مقطع فيديو يظهر الحريق على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، خارج المكسيك، حيث أشار بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) إلى الكتلة الفقاعية البرتقالية الكثيفة في المياه على إنها "عين الحريق".

وذكرت شركة "بيميكس" أنه لم تكن هناك أي إصابات ولم يتم نقل أي شخص إلى مكان آمن.

وأضافت الشركة أنه تم استعادة العمليات إلى طبيعتها ويتم التحقيق في الحادث.

وكتب أنجل كاريزاليس، رئيس هيئة الطاقة والبيئة على موقع "تويتر" إنه لم يكن هناك أي تسرب نفطي.

ووثقت الكاميرات لحظات مذهلة، حيث رصدت ألسنة اللهب وهي تحدث انفجارا هائلا إثر اندلاع الحريق.

ووصفت النيران وهي تتدفق في مياه المحيط على شكل دائرة بأنها "عين النار".

وأظهر الفيديو الصادم سطح المحيط وهو يغلي بلهب برتقالي يخرج من تحت الماء، كما لو أنه كان حمم اللافا التي تخرج من جوف البركان.

وبدأت القصة في الساعة الخامسة فجرا، عندما رصدت شركة "بيميكس" حدوث تسرب في أحد خطوط الأنابيب، وعلى الفور بدأت طواقم الشركة في إغلاق صمامات الربط في خط الأنابيب، والشروع في إخماد الحريق، واستكمال ذلك عند العاشرة صباحا.

وعلق غوستافو أمبوغناني من منظمة السلام الأخضر في المكسيك على الحريق.

وقال: "هذه هي المخاطر التي نواجهها على أساس يومي"، مشيرا إلى أن حركته تطالب بتغيير نموذج الطاقة هذا لأضراره البيئية.

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