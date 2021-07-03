كاليفورنيا تواصل العمل على إخماد الحرائق

المصدر: أ ف ب

عمل مئات من رجال الإطفاء "الجمعة" على احتواء ثلاثة حرائق غابات التهمت أكثر من 15 ألف هكتار في شمال كاليفورنيا، بما في ذلك في منطقة سياحية كانت تستعد لاستقبال عدد كبير من الزوار في عطلة نهاية الأسبوع.

وأمرت السلطات بعمليات إجلاء على طول بحيرة شاستا، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح على انتشار الحرائق.

وقد دمّر نحو 40 مبنى، بما في ذلك ما لا يقل عن ستة منازل بالقرب من لايكهيد.

وقال سيسيل هينغست، مالك "لايكهيد كامب غراوند"، وهو موقع لقضاء العطلات، إن "كل شيء قاحل جدا بسبب الجفاف. كان لدينا القليل جدا من الأمطار، ومستوى البحيرة منخفض جدا بالنسبة إلى هذا الوقت من العام. هذه ظروف مثالية للحرائق". وأشار إلى أنه اضطر إلى إغلاق الموقع بسبب أوامر الإخلاء.

وأضاف هينغست الذي يعمل في المنطقة منذ 12 عاما إن الحريق "كان بالفعل قريبا جدا .. هذا خطير".

وشمالا، واصل حريقا "لافا" و"تينانت" الانتشار في مناطق الغابات حيث تصاعدت اعمدة من الدخان الرمادي الكثيف.

وبعد موجة من الحر الشديد، هناك عشرات من الحرائق النشطة حاليًا في غرب أميركا الشمالية، من كندا إلى كاليفورنيا.

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