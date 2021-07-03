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    العالم في صور

    لقطة تذكارية تجمع المشاركين بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش » في العاصمة الإيطالية روما | إي.بي.إيه

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    لقطة تذكارية تجمع المشاركين بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش » في العاصمة الإيطالية روما | إي.بي.إيه

     

     

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     المراوح المائية وسيلة سكان العاصمة العراقية للتخفيف من شدة الحر | بغداد أ.ف.ب

     

     

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