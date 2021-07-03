العالم في صور

لقطة تذكارية تجمع المشاركين بالاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش » في العاصمة الإيطالية روما | إي.بي.إيه

الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض مشيداً بانتعاش تاريخي لاقتصاد الولايات المتحدة | أ.ف.ب

قوات متمردة تدخل إحدى مدن إقليم تيغراي في إثيوبيا في ظل إعلان الحكومة وقفاً لإطلاق النار | أ.ف.ب

سودانيون يحرقون الإطارات خلال تظاهرة في الخرطوم تطالب بمزيد من الإصلاحات | أ.ف.ب

جندي ألماني يعانق زوجته لدى عودته من أفغانستان على خلفية سحب ألمانيا قواتها من هذا البلد | إي.بي.إيه

المراوح المائية وسيلة سكان العاصمة العراقية للتخفيف من شدة الحر | بغداد أ.ف.ب

طوابير طويلة أمام محطات البنزين في العاصمة اللبنانية بيروت جراء أزمة الوقود | أ.ف.ب

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