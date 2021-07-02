الأمم المتحدة تحض المتمردين في تيغراي على وقف فوري لإطلاق النار

المصدر: ا ف ب

أعلنت مساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو اليوم "الجمعة" أن المنظمة الدولية تحض المتمردين الذين باتوا يسمون "قوات الدفاع عن تيغراي"، على "الموافقة على وقف فوري وتام لأطلاق النار" سبق أن أعلنته الحكومة الاثيوبية في المنطقة.

وقالت المسؤولة في مستهل اجتماع حضوري لمجلس الأمن هو الأول منذ نوفمبر أن "وقفا لاطلاق النار يلتزمه جميع الاطراف لن يسهل تسليم مساعدة إنسانية فحسب، بل سيكون أيضا نقطة انطلاق للجهود السياسية الضرورية لرسم مسار للخروج من الازمة".

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