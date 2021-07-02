مقتل 13 إرهابياً و4 مدنيين في جنوب شرق النيجر

المصدر: أ ف ب

أعلنت قوة مشتركة تضمّ عسكريين من أربع دول أفريقية امس الخميس أنّ مسلّحين إرهابيين قطعوا طريقاً في جنوب شرق النيجر وأعدموا أربعة مدنيين قبل أن ينصبوا كميناً لإحدى وحداتها التي أفشلت هذه المحاولة وقتلت 13 منهم.

وقالت "قوة المهام المشتركة متعدّدة الجنسيات" التي تضمّ عسكريين من نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر في بيان إنّه قرابة الساعة السادسة من مساء الثلاثاء (17:00 ت غ) "نصب إرهابيون من بوكو حرام (داعش - ولاية غرب أفريقيا) كانوا على متن عشر آليات كميناً لوحدة عسكرية على طريق ديفا-مينيه سورورا. لقد أُحبط هذا الهجوم بفضل يقظة قواتنا البرية والجوية".

وأضاف البيان أنّه قبل هذا الكمين قطع الإرهابيون الطريق على حافلة لنقل الركاب وأنزلوا أربعة مدنيين كانوا على متنها وأعدموهم.

ووفقاً للبيان، فإنّ الحصيلة هي "أربعة مدنيين أعدمهم العدوّ" هم سائق الحافلة وزعيم قرية واثنان من سكانها، في حين أصيب ثمانية أشخاص آخرون بجروح هم امرأتان وستّة عسكريين.

أما في صفوف الإرهابيين فبلغت الحصيلة 13 قتيلاً، وفقاً للبيان.

وتسبّبت الهجمات المتواصلة التي تشنّها الجماعات الإرهابية في النيجر بمقتل المئات منذ 2010 وتشريد مئات الآلاف من منازلهم (300 ألف نازح ولاجئ في ديفا و160 ألفاً في الغرب قرب مالي وبوركينا فاسو).

ومنذ 2015، تعرّضت مدينة ديفا لهجمات عدّة شنّها مسلحون من جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش في غرب أفريقيا" الإرهابيين، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى.

وتنظيم "داعش - ولاية غرب أفريقيا" هو فصيل انشقّ في 2016 عن بوكو حرام وبايع تنظيم داعش.

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