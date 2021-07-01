جونسون وميركل يبحثان غداً مستقبل السفر

المصدر: د ب ا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن رئيس الوزراء والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيناقشان خلال لقائهما غدا مستقبل السفر الدولي في ظل جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن ماكس بلين المتحدث باسم جونسون القول إن الزعيمين سيتشاوران بشأن "فتح السفر الدولي، بما يخدم مصالح كل من مواطني المملكة المتحدة وألمانيا، وبالطبع الاتحاد الأوروبي ككل".

وحول ما إذا كان البريطانيون الذين تلقوا لقاحا مزدوجا سيكونون قادرين على تجنب الحجر الصحي عند العودة مما يسمى بدول "القائمة الكهرمانية"، أجاب بلين: "إننا بحاجة إلى العمل على بعض التفاصيل حول كيفية عمل ذلك من الناحية التشغيلية، حتى نتمكن من توفير اليقين إلى الجمهور في المملكة المتحدة".

وأضاف بلين أن مشاورات تجرى مع الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج لاعتماد اللقاحات.

وقال جونسون في تصريح منفصل إن الجرعات المزدوجة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستكون بمثابة "المخلِّص" للسفر الدولي.

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