مقاتلة بلجيكية تصطدم بمبنى في مطار عسكري هولندي

المصدر: د ب ا

اصطدمت مقاتلة بلجيكية من طراز اف -16 بمبنى في مطار عسكري في هولندا، قبل إقلاعها، مما أسفر عن إصابة شخصين، وفقا لما أعلنته القوات الجوية اليوم الخميس.

وقال الجيش في تغريدة إن قائد الطائرة نجا باستخدامه آلية قذف مقعده ولم يعرف بعد سبب الحادث.

وقال شهود عيان إن المقاتلة كانت مشتعلة عندما اصطدمت بالمبنى قبل فترة قصيرة من إقلاعها. ولكن وفقا للقوات الجوية" لم يكن هناك حريق أو انفجار".

ويشار إلى ان الطائرة هي مقاتلة بلجيكية، متواجدة في مطار ليوواردين العسكري، وكان من المقرر أن يتم نقلها لقاعدة عسكرية أخرى في هولندا اليوم.

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