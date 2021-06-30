أخيراً.. بوتين يكشف عن اسم اللقاح الذي تلقاه

المصدر: موسكو - رويترز

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مواطنيه، اليوم الأربعاء، بأنه تلقى لقاح «سبوتنيك-V» الروسي، المضاد لمرض «كورونا»، في حين يعمل المسؤولون على تشجيع الناس على الحصول على اللقاح، وسط موجة إصابات جديدة.

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق، أن بوتين (68 عاماً)، حصل على جرعتين من لقاح مضاد لـ «كورونا» في مارس وأبريل، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل حول نوع اللقاح، أو يصدر لقطات مصورة للرئيس أثناء حقنه باللقاح. وأشار بوتين وقتها، أنه لا داعي للصور في هذا المجال، لافتاً إلى أن الصور ليست بالضرورة دليلاً على شيء.

وشكا المسؤولون من ضعف الإقبال على جرعات اللقاح المتاحة بالفعل، وبدؤوا في محاولة تشجيع المواطنين على التطعيم. وسُئل بوتين خلال جلسة الأسئلة والأجوبة السنوية عن نوع اللقاح الذي تلقاه. ورد قائلاً إنه طُلب منه عدم الكشف عن اسم اللقاح، حتى لا يعطيه ميزة تنافسية على غيره من اللقاحات، لكنه مضى قائلاً إنه حصل على لقاح «سبوتنيك-V»، وهو واحد من أربع لقاحات تنتجها روسيا. ولم تصرح روسيا باستخدام أي لقاح أجنبي.

وأضاف بوتين «رأيت أنني بحاجة لأن أحظى بحماية لأطول وقت ممكن. لذلك اخترت لقاح «سبوتنيك-V». الجيش يحصل على «سبوتنيك-V» وأنا، على أي حال، القائد الأعلى للقوات المسلحة». وتابع «لا أدعم التطعيم الإجباري، وما زلت عند موقفي».

وقال الكرملين هذا الأسبوع، إن روسيا قد لا تحقق المستوى المستهدف، وهو تطعيم 60 في المئة من الروس، بحلول الخريف، بسبب بطء الإقبال على التطعيم.

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