إنهم حثالة.. عملية احتيال تثير غضب بوتين

المصدر: دبي – البيان

في رد غاضب وبنبرة شديدة، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من يقومون بالاحتيال على المحاربين القدامى بأنهم "مجرد حثالة"

وتحدث الرئيس الروسي عن عمليات الاحتيال التي يقوم بها البعض، وعن واقعة سرقة أحد المحاربين القدامى واصفا مرتكبيها بالحثالة. وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

وأكد بوتين في الحوار المباشر السنوي مع مواطنيه: "لا أريد حتى التعليق.. هؤلاء حثالة! أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم ضد كبار السن هم مجرد حثالة! وبالطبع، يجب مكافحة هذا الأمر".

وللمصادفة فإن المحارب المقصود "الذي تعرض للاحتيال" كان قد جلس إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عرض عسكري بالساحة الحمراء، وقام بوتين بتسوية معطفه.

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