ماذا قال المتهم بمساعدة غصن على الهروب من اليابان؟

المصدر: د ب ا

قال مواطن أمريكي كان ساعد رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن في الهروب من اليابان إلى لبنان، إن مساعدته غصن على الإفلات من المحاكمة في اليابان كان خطأً يندم عليه بشدة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن مايكل تايلور قال اليوم الثلاثاء بصوت مرتعش: "ساعدت كارلوس غصن على الهروب من اليابان أثناء فترة الإفراج عنه بكفالة".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها تايلور بشكل مطول أمام المحكمة، حيث قال: "اشعر بندم شديد على ما فعلت، واعتذر بصدق عن التسبب في صعوبات للعملية القضائية وللشعب الياباني".

وفي جلسة استماع قبل أسبوعين، وافق تايلور ونجله بيتر على ما أكده ممثل الادعاء من أنهما ساعدا غصن على الهروب من البلاد في نهاية عام 2019. وتم تسليمهما إلى اليابان من الولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام، ويواجهان عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات بتهمة إيواء مجرم أو تمكينه من الفرار.

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