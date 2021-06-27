إطلاق النار على مروحية رئيس كولومبيا

المصدر: (بوغوتا - د.ب.أ)

تعرّضت مروحية تقل رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، لإطلاق نار. وقال دوكي عقب هبوط الطائرة في مدينة كوكوتا، بشمال شرقي البلاد: «المروحية التي كنا نستقلها كانت هدفاً لهجوم». ووفقاً لدوكي، كانت هناك ثقوب جراء طلقات الرصاص على جسم المروحية، مشيراً إلى أنّ الحكومة لن تضيع دقيقة في القتال ضد تجارة المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة. وقال دوكي: «لقد وجهت قوات الأمن بملاحقة أولئك الذين أطلقوا النار على الطائرة وعرّضوا حياة آخرين للخطر، الرسالة هي أن كولومبيا تظل قوية في القتال ضد الجريمة».

وكان دوكي برفقة وزير الدفاع دييجو مولانو ووزير الداخلية دانيل بالاسيوس في الرحلة من سارديناتا في إقليم نورتي دي سانتاندير إلى كوكوتا، على الحدود مع فنزويلا، عندما أصيبت المروحية. ولم يصب أي من ركاب المروحية بأذى، وفقاً لتقارير أولية.

وبثت شبكة «آر سي إن»، فيديو يظهر ستة ثقوب لرصاصات في جسم المروحية. وأوضح الفيديو أن المروحية من طراز بلاك هوك أصيبت في الهيكل والمروحية والذيل. وكتب مولانو على موقع تويتر: «يجب أن يخاف الجبناء الذين هاجموا الرئيس والفريق الحكومي، سنتعقب بتصميم من يحاولون زعزعة استقرار البلاد، مؤسساتنا أكبر من أي تهديد». ولم يتضح على الفور من هو المسؤول عن الهجوم. واستهدف انفجار، الأسبوع الماضي، موقعاً عسكرياً في كوكوتا، ما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصاً.

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