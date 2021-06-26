    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    العالم في صور

    German Chancellor Angela Merkel meets with Libyan Prime Minister Abdulhamid Dbeibeh at the sidelines of the second Libya summit at the Chancellery in Berlin, Germany, June 23, 2021. REUTERS/Michele Tantussi

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     المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ترحّب بوصول رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد دبيبة للمشاركة في مؤتمر «برلين 2» .

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     عامل إنقاذ على ركام مبنى تعرض للانهيار في ميامي بالولايات المتحدة، وأدى إلى مقتل وفقدان العشرات.
     
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    نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تلتقط صورة مع طفلة بمركز ترفيهي في بنسلفانيا .
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    رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يزور مقبرة للجنود بعد يوم من فوزه في الانتخابات البرلمانية .
     
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    امرأة تقف وسط ورود وضعتها منظمة غير حكومية على شاطئ في ريو دي جانيرو تضامناً مع ضحايا «كورونا».
     
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    فيينا تحتضن جولة جديدة قد تكون ما قبل الأخيرة لمفاوضات الملف النووي الإيراني.
     
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