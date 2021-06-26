العالم في صور
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ترحّب بوصول رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد دبيبة للمشاركة في مؤتمر «برلين 2» .
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عامل إنقاذ على ركام مبنى تعرض للانهيار في ميامي بالولايات المتحدة، وأدى إلى مقتل وفقدان العشرات.
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نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تلتقط صورة مع طفلة بمركز ترفيهي في بنسلفانيا .
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رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يزور مقبرة للجنود بعد يوم من فوزه في الانتخابات البرلمانية .
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امرأة تقف وسط ورود وضعتها منظمة غير حكومية على شاطئ في ريو دي جانيرو تضامناً مع ضحايا «كورونا».
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فيينا تحتضن جولة جديدة قد تكون ما قبل الأخيرة لمفاوضات الملف النووي الإيراني.