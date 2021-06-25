الشرطة الألمانية تكشف هوية منفذ هجوم فورتسبورغ

المصدر: وكالات

كشفت الشرطة الألمانية عن هوية منفذ هجوم فورتسبورغ الذي راح ضحيته 3 قتلى والعديد من الجرحى، موضحةً أن المنفذ شاب صومالي الجنسية يبلغ 24 عاماً، وأنه خضع أخيراً لعلاج نفسي في مؤسسة متخصصة.

ودعت الشرطة إلى ضبط النفس على الشبكات الاجتماعية، مطالبةً بعدم مشاركة مقاطع فيديو حادث الطعن.

وكتبت على "تويتر: "من فضلكم لا تنشروا صوراً أو مقاطع فيديو"، وحثت الجمهور بالقول: "نرجوكم احترام خصوصية الضحايا".

وأوضحت أنه تم التغلب على المشتبه فيه واعتقاله، مؤكدةً أن الخطر على السكان لم يعد موجوداً.

واستدعت الشرطة عدداً من الشهود للإدلاء بشهاداتهم، وطلبت من الجميع مغادرة موقع الحادث.

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