مصرع 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية شمال غربي روسيا

المصدر: وام

لقي ثلاثة عسكريين مصرعهم في حادث تحطم مروحية عسكرية من طراز Mi-8 في مقاطعة لينينغراد بشمال غربي روسيا.

وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة الشمالية الغربية في بيان لها وبحسب وكالة" انتر فاكس " للأنباء إن" ثلاثة أشخاص قتلوا جراء سقوط مروحية عسكرية من طراز (Mi-8 ) تابعة للحرس الوطني الروسي أثناء قيامها بتحليق تدريبي بدون أسلحة وتحطمها على أراضي بقرية كوربيكيوليا في منطقة غاتشينا بمقاطعة لينينغراد ".

وأضاف البيان أن فرق الانقاذ سارعت الى مكان الحادث ويعمل فريق تحقيق ميداني لتحديد أسباب الحادث وملابساته.

و كان 9 أشخاص لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة من طراز "إل-410" في 19 يونيو الجاري بمقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز