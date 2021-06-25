بالفيديو.. انهيار جزئي لبرج سكني في ميامي يسقط ضحية على الأقل

المصدر: البيان

انهار الجانب المطل على البحر من برج سكني كبير يقع في بلدية "سيرف سايد" في ميامي الأمريكية صباح أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما حوصر عدد من السكان تحت الأنقاض، وفق "يورونيوز".

وهرعت وحدات الإنقاذ إلى المبنى المنهار جزئيا والمكون من 12 طابقا فيما شوهد رجال الإطفاء وهم يسحبون الناجين من تحت الأنقاض الخرسانية.

وقالت شرطة ميامي في تغريدة على تويتر إن شخصا مات في الانهيار فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين.

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