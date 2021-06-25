رئيس جنوب إفريقيا يتعرَّض للسرقة في مؤتمر صحفي

المصدر: البيان

تعرَّض رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس، لموقف غريب من نوعه، إذ سُرق جهازه اللوحي (الآيباد) على مرأى ومسمع الناس خلال مؤتمر صحفي.

وانتشر، خلال الساعات الماضية، فيديو يوثق هذه الحادثة المحرجة، حيث ظهر رامافوزا وهو يطالب من أخذه بإعادته إليه وسط صمت الحاضرين، في حين كان يهمّ بإلقاء كلمة أمام وسائل إعلام مرئية ومسموعة.

وقال، بعدما لم يستجب أحد لمطلبه: "لقد سرق أحدهم جهاز الآيباد الخاص بي"، مضيفاً: "على المرء أن يعتني بأشيائه الشخصية بنفسه ولا يترك أحداً آخر يعتني بها".

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