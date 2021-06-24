إيقاف محامي ترامب عن ممارسة مهنته بسبب بيانات كاذبة

المصدر: د.ب.أ

أفاد بيان من إحدى المحاكم بإيقاف رودي جولياني عن ممارسة مهنة المحاماة في نيويورك لانتهاكه قواعد السلوك المهني من خلال الإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة بصفته محامي الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال البيان: "تم اتخاذ الإجراءات التأديبية من جانب لجنة تأديب المحامين لدائرة القضاء الأولى" بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف البيان: "سلوك جولياني يهدد على الفور المصلحة العامة، ويتطلب تعليقاً مؤقتاً عن ممارسة المحاماة، في انتظار المزيد من الإجراءات من لجنة التأديب".

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