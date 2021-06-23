محادثات مرتقبة بين بكين وواشنطن والصين تعد البشرية بآفاق جديدة

المصدر: عواصم - وكالات

يحتمل أن يجري دبلوماسيون رفيعو المستوى من الصين والولايات المتحدة محادثات خلال اجتماع لمجموعة العشرين الأسبوع المقبل في إيطاليا، في إشارة إلى احتمالات قيام حكومتي أكبر اقتصادين في العالم باتخاذ خطوات نحو تخفيف التوترات، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في تقرير.

وذكرت الصحيفة، اليوم الأربعاء، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة أن هناك مباحثات جارية حول اجتماع محتمل بين وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، أضاف التقرير أن الولايات المتحدة تدرس أيضاً إمكانية إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ.

ولكن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، قال في بيان اعتيادي في بكين، إنه ليس لديه أي معلومات بهذا الشأن، كما قالت السفارة الأمريكية في بكين إنها ليس لديها أي تفاصيل.

يشار إلى أنه في مارس، سرعان ما انحدرت المحادثات رفيعة المستوى الأولى بين الولايات المتحدة والصين منذ تولى بايدن منصبه إلى مشاحنات واتهامات، ما أظهر أن البلدين لن يتخطيا بسرعة العلاقات المتوترة التي شهدتها فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن واشنطن تتطلع أيضاً إلى إرسال نائبة وزير الخارجية، ويندي شيرمان، إلى الصين هذا الصيف.

يأتي هذا فيما هنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ عبر الفيديو رواد الفضاء الثلاثة الذين يبنون حالياً محطة الفضاء الصينية، مشيداً بـ«آفاق جديدة للبشرية» في عملية استكشاف الفضاء.

وأقلع الفريق المؤلف من ثلاثة رجال الخميس الماضي من صحراء غوبي (شمال غرب الصين). والتحمت مركبتهم بعدها بتيانخه وهي الوحدة الأولى في محطة الفضاء الموضوعة في المدار. سيبقى الثلاثة في الفضاء مدة ثلاثة أشهر. ويكتسي نجاح المهمة المسمّاة «شنتشو-12» أهمية بالغة لبكين التي ستحتفل في الأول من يوليو بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وقال شي جينبينغ لرواد الفضاء في مكالمة عبر الفيديو من مركز بكين لقيادة الفضاء الجوي بثّت مباشرة على التلفزيون، إن «بناء محطة فضاء هو خطوة مهمة بالنسبة لبرنامج الفضاء الصيني».

وأضاف: «هذه المساهمة تفتح آفاقاً جديدة للبشرية في الاستخدام السلمي للفضاء. أنتم ممثلو عدد لا يُحصى من العمال الذين يناضلون في هذا العصر الجديد، من أجل تطوير الصناعة الفضائية الصينية».

وسأل شي جينبينغ الرجال الثلاثة عن صحّتهم وظروف عملهم، مضيفاً أنهم «كسبوا قلوب» الصينيين.

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