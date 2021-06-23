الجيش الروسي يحذر سفينة بريطانية بإطلاق نار وقنابل لإجبارها على الابتعاد

المصدر: د ب ا

أطلق الجيش الروسي أعيرة نارية وقنابل لتحذير سفينة حربية بريطانية وإجبارها على الابتعاد، بعد أن دخلت المياه الإقليمية الروسية على مقربة من شبه جزيرة القرم اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية لوكالة تاس إن الأسلحة أطلقت بعد أن قطعت السفينة "اتش.إم.إس ديفندر" التابعة للبحرية البريطانية مسافة ثلاثة كيلومترات داخل المياه الروسية في البحر الأسود.

وقالت الوزارة إن سفينة لحرس الحدود أطلقت الطلقات التحذيرية بينما ألقت قاذفة من طراز إس.يو-24 عدة قنابل، ما دفع السفينة البريطانية إلى الالتفاف ومغادرة المياه الروسية.

وذكرت وكالة تاس أنه تم استدعاء ملحق الدفاع البريطاني في موسكو بشأن الحادث.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز