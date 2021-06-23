زلزال عنيف بقوة 6 درجات يضرب عاصمة البيرو

المصدر: أ ف ب

ضرب زلزال عنيف بقوّة 6 درجات مدينة ليما ومناطق أخرى من الساحل الأوسط للبيرو ليل الثلاثاء، من دون أن يبلّغ في الحال عن وقوع إصابات أو أضرار، على ما ما أفادت السلطات.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل إنّ الهزّة الأرضية العنيفة التي قدّر في مرحلة أولى قوّتها بـ 5,8 درجات، وقعت ليل الثلاثاء في الساعة 21,54 (الأربعاء 02,54ت غ).

وأضاف أنّ مركز الزلزال يقع على بُعد 33 كيلومترا جنوب غرب مدينة مالا الساحلية التي تقع جنوب العاصمة ليما وتبعد عنها حوالى 100 كيلومتر.

وطمأنت السلطات إلى أنّ لا خطر بحصول تسونامي من جراء الزلزال.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس أنّ العديد من سكّان العاصمة هرعوا إلى الشوارع فزعاً.

وقالت خوليا لاسارو رودريغيس (60 عاماً) إنّ الزلزال "كان قوياً جداً، لقد اهتزّ المنزل بأسره مما اضطرّنا للخروج".

وعلى الواجهة البحرية للعاصمة سقطت بعض الصخور من أعلى أجراف تقع على ارتفاع حوالى 80 متراً، بحسب ما أفادت قناة "كانال إن" التلفزيونية.

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