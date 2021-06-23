شاهد.. انفجار "تجارب الصدمة" بجانب حاملة طائرات أمريكية

المصدر: البيان الإلكتروني

حدث انفجار كبير بجانب حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد"، في حدث قيل إنه الأول من نوعه من ضمن تجارب خاصة تجريها البحرية الأمريكية.

وقامت فرق خاصة تابعة للبحرية الأمريكية بإحداث تفجير حقيقي قريب جدا من حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" من ضمن اختبارات "تجارب الصدمة"

وبحسب الخبر الذي نقلته "سبوتنيك"، فإن التجربة الصدمة الفريدة تندرج ضمن اختبارات تبحث قدره حاملة الطائرات الضخمة على الصمود أمام الصدمات القويّة جدا والقريبة في مراحل القتال الحقيقي بجانب جسم السفينة العملاقة.

ونوه المصدر إلى أن السفينة العملاقة تمر بتجارب صدمة؛ أي إنها تتعرض لانفجارات بالذخيرة الحيّة بجانب السفينة لمحاكاة ظروف القتال الحقيقية.

وتجاوزت السفينة، بحسب صفحتها الخاصة على "تويتر"، الاختبارات التي استمرت لكامل يوم الجمعة الماضي، (بالتوقيت المحلي)، قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث فجرت البحرية الأمريكية قنابل ومتفجرات بالقرب من الحاملة.

وعلى الرغم من أن البحرية أجرت "تجارب صدمة" على سفن أمريكية أخرى، إلا أن هذه التجربة مع حاملة الطائرات الأمريكية تعتبر الأولى منذ العام 1987.

وكانت البحرية الأمريكية، قد قالت في بيان نقلته صحيفة "ديلي ستار" الأمريكية، إن "تجارب الصدمة لفورد تجري قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ضمن جدول زمني ضيق يتوافق مع متطلبات التخفيف البيئي، مع احترام أنماط الهجرة المعروفة للحياة البحرية في منطقة الاختبار".

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