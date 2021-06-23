شقيقة زعيم كوريا الشمالية: توقعات أمريكا "الخاطئة" ستقودها إلى خيبة أمل

المصدر: يونهاب

قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة لديها توقعات "خاطئة"، بعد أن وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تعليقات الزعيم "كيم" حول الحوار مع الولايات المتحدة بأنها "إشارة مثيرة للاهتمام".

أدلت كيم يو-جونغ بتلك التصريحات في بيان بعد يوم من تصريح الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، سونغ كيم، بأن الولايات المتحدة عرضت الاجتماع مع كوريا الشمالية "في أي مكان وفي أي وقت دون شروط مسبقة".

وقالت إن "التوقعات، التي اختاروها بطريقة خاطئة، ستدفعهم إلى مزيد من خيبة الأمل".

وأضافت "يبدو أن الولايات المتحدة قد تفسر الموقف بطريقة تحقق لها الراحة".

وكان القائد كيم جونغ-أون قد اختتم الاجتماع العام لحزب العمال ودعا بلاده إلى الاستعداد للحوار والمواجهة.

وفي لقاء مع قناة إيه بي سي الإخبارية الأحد الماضي، قال مستشار الأمن الوطني الأمريكي جاك سوليفان إن تصريحات كيم "إشارة مثيرة للاهتمام".

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