رئيس البرازيل لصحافي: اخرس

المصدر: برازيليا - وكالات

لم يتردّد الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في قول «اخرس» لصحافي سأله عن سبب رفضه المتكرر وضع كمامة، مثلما وصف أكبر مجموعة إعلامية في البرازيل (غلوبو غروب) بأنها «رديئة»، كما نقل موقع «البوابة» سارداً الواقعة.

بعد مراسم عسكرية في مدينة غواراتشينغيتا الواقعة في ولاية ساو باولو، وبعد أن ذكر الصحافي الذي يعمل لحساب قناة «فانغواردا» التابعة لشبكة «غلوبو»، بولسونارو، بأنه تعرّض لغرامات في ولايات عدة لرفضه وضع كمامة خلال لقاءات مع أنصاره، توجه بولسونارو للصحافي قائلاً: «اخرس! إنكم غريبو الأطوار! تمارسون صحافة قائمة على الاحتيال، وهو أمر لا يساعد إطلاقاً. إنكم تدمّرون العائلة البرازيلية والدين البرازيلي!».

ورداً على إشارة الصحافي إلى أن الرئيس البرازيلي وصل لحضور المراسم مجدداً بلا كمامة، قال بولسونارو: «أصل كما أرغب وفي أي وقت أرغب. أهتم بحياتي بنفسي». ومباشرة بعد ذلك، نزع بولسونارو الكمامة السوداء التي كان يضعها، وأضاف: «يمكنكم الآن بث ذلك على «جورنال ناسيونال» (نشرة أخبار غلوبو الليلية الشهيرة).. لن أضع كمامة في غواراتشينغيتا.. هل أنت راضٍ الآن؟».

عمل فاشل!

كما أعلن أن «غلوبو تمثل الإعلام الرديء... إنكم صحافة هراء.. إذا شاهدتم غلوبو فسيتم تضليلكم.. عليكم أن تشعروا بالعار لقيامكم بعمل فاشل إلى هذه الدرجة»، إذ إنه منذ وصوله إلى السلطة في يناير 2019، ندد بولسونارو مراراً بالصحافيين والإعلام.

من جانبها، ردت «غلوبو غروب» في بيان قائلة إن «الرئيس لن يعرقل أو يكبح عمل الصحافة في البرازيل عبر الصراخ أو عدم التسامح».

بالإضافة إلى ما سبق، ندد بولسونارو بالقناة البرازيلية التابعة لشبكة «سي إن إن»، متهماً إياها بـ«الإشادة» بالتظاهرات التي خرجت الأحد الماضي وشارك فيها عشرات الآلاف لانتقاد سياسة الحكومة حيال وباء فيروس كورونا.

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