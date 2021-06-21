رئيسي: سياسة إيران الخارجية لن تتقيد بالاتفاق النووي

المصدر: وكالات

قال الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، إن السياسة الخارجية لبلاده "لن تتقيد بالاتفاق النووي" المبرم عام 2015، وذلك في أول مؤتمر صحفي له منذ فوزه بالانتخابات التي جرت الجمعة.

وأكد رئيسي: "سياستنا الخارجية لن تتقيد بالاتفاق النووي.. سيكون لدينا تفاعل مع العالم. لن نربط مصالح الشعب الإيراني بالاتفاق النووي"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وعن الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي، قال الرئيس الإيراني إن "الولايات المتحدة خرقت الاتفاق النووي، والاتحاد الأوروبي فشل في الوفاء بالتزاماته".

وبشأن الصواريخ الإيرانية، قال رئيسي إن برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية "ليس خاضعا للتفاوض".

وفيما يتعلق بوصوله إلى كرسي الرئاسة، اعتبر رئيسي أنه "انتُخب رئيسا بفضل مشاركة كثيفة في الانتخابات".

أما بشأن الاقتصاد الإيراني المنهمك، فقال: "الاقتصاد سيتحسن من خلال الثقة بالشباب والتعويل على الموارد المحلية".

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