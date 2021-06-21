نافالني يعيد التوتر الأمريكي الروسي للواجهة

المصدر: (واشنطن- أ.ف.ب )

أعلن جايك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي، أمس، أن بلاده تعد عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامها بمحاولة تسميم المعارض الروسي إليكسي نافالني. وصرح سوليفان لشبكة «سي إن إن» بعد أربعة أيام من قمة الرئيسين الأمريكي والروسي فلاديمير بوتين في جنيف: «نحن في صدد إعداد رزمة أخرى من العقوبات التي ستطبق في هذا الوضع».

وكان نافالني، أبرز معارض للكرملين، نقل إلى مستشفى في برلين أغسطس الماضي بعد محاولة تسميم في روسيا ينسبها إلى الكرملين. وأمضى نقاهة في ألمانيا استمرت نحو ستة أشهر واعتقل فور عودته إلى روسيا في يناير. وهو مسجون مذاك، فيما تطالب واشنطن بالإفراج عنه.

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