4 قتلى في تحطم طائرة تنقل مظليين في روسيا

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الروسية أن طائرة مدنية تنقل مظليين تحطمت، اليوم، قرب مطار في سيبيريا، ما أسفر عن أربعة قتلى على الأقل و15 جريحاً.

ووقع الحادث قرابة الساعة العاشرة (03,00 ت غ) خلال رحلة تدريب في منطقة كيميروفو الصناعية والمنجمية في قلب سيبيريا.

وقالت لجنة التحقيق المسؤولة عن التحقيقات الرئيسية في روسيا، في بيان، إن الطائرة، وهي من طراز إل-140، أقلعت من مطار تاناي، وكانت تقل 19 شخصاً.

ونقلت وكالة تاس الحكومية عن النيابة العامة في المنطقة قولها إن تعطل أحد محركي الطائرة تسبب في الحادث.

ونشرت لجنة التحقيق صورة لحطام الطائرة وسط حقل شوهدت فيه سيارة إسعاف، وفتحت تحقيقاً في "مخالفات قواعد السلامة".

وقال حاكم منطقة كيميروفو سيرغي تسيفيليوف، على حسابه في "إنستغرام" إن أربعة من المصابين في حالة خطرة، وأصيب 11 آخرون بجروح "متوسطة الخطورة".

وقال متحدث باسم المستشفى، الذي يعالَج فيه المصابون بجروح خطيرة، إنه تم إجلاؤهم في مروحية من مكان الحادث.

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