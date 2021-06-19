رسمياً.. إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً لإيران

المصدر: وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني فوز المرشح إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة.

وقال إن رئيسي فاز بالرئاسة بنسبة 62% من إجمالي الأصوات.

وأضاف أن 28 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات من إجمالي 59 مليون ناخب مسجل.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن السبت أن الدورة الأولى للانتخابات التي أجريت الجمعة أفضت الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يكشف اسمه، بينما هنّأ اثنان من المرشحين المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي على "فوزه" قبل صدور نتائج رسمية.

ووقال روحاني في كلمة متلفزة "أهنئ الشعب على خياره (...) سأوجه تهاني الرسمية لاحقا، لكننا نعرف أن ما يكفي من الأصوات توافرت في هذه الانتخابات، و(ثمة) من تمّ انتخابه من قبل الشعب".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز