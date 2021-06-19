انتخابات إيران.. نتائج أولية ترجح فوز إبراهيم رئيسي بالرئاسة

المصدر: وكالات

رجحت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي فاز بالانتخابات الرئاسية بعد تخطيه 50 بالمئة من النصاب القانوني المطلوب، في نتائج أولية غير رسمية.

وأشارت إلى أن محسن رضائي اعترف بخسارته هنأ رئيسي على فوزه بمقعد الرئاسة.

والسبت، أغلقت مراكز الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد زهاء 19 ساعة من التصويت، وفق وكالة الأنباء المحلية الحكومية "إرنا".

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، أن أبواب المراكز أقفلت عند الساعة الثانية فجرا (21:30 ت غ الجمعة)، بعد تمديد مهلة التصويت ساعتين، على أن يُسمح للموجودين داخل المراكز عند الإقفال بالإدلاء بأصواتهم.

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