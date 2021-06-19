العالم في صور

المصدر: أ.ف.ب .إي .بي.إيه . رويترز

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائه التاريخي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل بدء اجتماع بين الجانبين استغرق نحو ثلاث ساعات في «فيلا لا غرانج» بسويسرا .

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المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يجتمع في دورته الـ 148 بالرياض.

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الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ملوحاً عقب الإدلاء بصوته في أول اقتراع برلماني بعد حراك 2019 .

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عاصفة رملية تحجب الرؤية في العاصمة صنعاء .

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رئيس كولومبيا إيفان دوكي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «فايزر/‏‏بيونتيك» .

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طابور طويل من المركبات والدراجات النارية للحصول على الوقود في بيروت .

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طفل من الروهينغا يجمع بقايا حبوب للطعام في مخيم دمره حريق في العاصمة الهندية نيودلهي.

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