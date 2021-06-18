5 قتلى بانفجار شاحنة وقود في نيجيريا

المصدر: أ ف ب

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بعدما انفجرت شاحنة صهريج واشتعلت النيران بها في لاغوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، على ما ذكرت أجهزة الطوارئ اليوم.

ووقع الحادث مساء أمس في طريق في منطقة أكيجا، وهو الأحدث في سلسلة من حوادث صهاريج الوقود في نيجيريا، أكبر منتج للنفط والغاز في أفريقيا.

وقال مدير وكالة إدارة الطوارئ في لاغوس، يمي أوكي-أوسانيانتولو: "تأكد مقتل خمسة أشخاص. تم انتشال جثث ثلاثة منهم من موقع الحادث فيما توفي اثنان في المستشفى".

وأشار إلى إصابة 13 شخصاً فيما تضررت 22 مركبة وبعض المباني.

وأكّد ابراهيم فارينلوي، من وكالة إدارة الطوارئ الوطنية، حصيلة الضحايا، وقال إن الحادث نتج من تسرب وقود من الصهريج.

وتكثر الانفجارات في الشاحنات الصهاريج وأنابيب الوقود في نيجريا حيث يعيش كثيرون في حالة فقر رغم صناعة النفط والغاز التي تدر مليارات الدولارات.

وتقع انفجارات وحرائق أثناء محاولة الناس سحب الوقود من الأنابيب وبسبب حوادث سير تتعرض لها شاحنات صهاريج.

وفي أبريل، قُتل 12 شخصاً ودمرت عشرات المنازل بعد انقلاب شاحنة صهريج واشتعال النيران في الوقود في ولاية بنوي في وسط البلاد.

وفي يناير، قُتل 4 أشخاص في حادث مماثل في مدينة أغبور جنوبي البلاد.

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