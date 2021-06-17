تسجيل أول إصابة بالفطر الأخضر في الهند

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهند تسجيل أول إصابة بعدوى الفطر الأخضر لمتعافٍ من كوفيد 19 في ولاية ماديا براديش.

وذكر موقع "اليوم السابع"، نقلاً عن وسائل إعلام هندية، أن الشخص المصاب يبلغ من العمر 34 عاماً، وظل يعاني من فيروس كورونا لمدة شهرين، وبعد تعافيه أصيب بحمى ونزيف في الأنف، فأثبتت الاختبارات إصابته بعدوى الفطر الأخضر.

وقال الدكتور رافي دوسي، رئيس أمراض الصدر في معهد سري أوروبيندو للعلوم الطبية، إن الفطر الأخضر هو أحدث عدوى لداء الرشاشيات تحدث نتيجة نوع من العفن يصيب الجهاز التنفسي.

وأكد دوسي أن الفطريات الخضراء تختلف عن الفطر الأسود، مطالباً بالمزيد من البحث للتعرف إلى أعراضه.

وحذر رئيس معهد العلوم الطبية في دلهي من الارتباك الناتج عن وصف العدوى الفطرية وفقا، لألوانها بعد ظهور أول حالة عدوى بالفطر الأصفر في الهند.

وتعد الفطريات السوداء هي أول عدوى ملونة ظهرت مع أزمة وباء كورونا في الهند، وتؤثر في الوجه أو الأنف أو مدار العين أو الدماغ، وقد تؤدي إلى فقدان البصر، ويمكنها الانتشار في الرئتين.

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