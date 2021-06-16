أوروبا: حماية الديمقراطية هدف مشترك مع أمريكا

المصدر: (بروكسل - وكالات )

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في ختام القمة الأمريكية الأوروبية التي عقدت في بروكسل، أمس، أهمية العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين والسياسيتين العالميتين.

وقال في تصريح صحافي مقتضب عقب اللقاء، إن حماية الديمقراطية هدف مشترك بين أوروبا والولايات المتحدة. كما شدد على أهمية الدور الذي اضطلع به الاتحاد من أجل الحفاظ على الحوار مع إيران. وقال «اضطلعنا بدور مهم في الحفاظ على قناة الحوار مفتوحة مع طهران لتفادي التصعيد».

أما عن مواجهة جائحة «كورونا»، فأشار إلى أن الاتحاد يطمح في تلقيح ثلثي سكان العالم في المرحلة المقبلة، لمواجهة الوباء.

بدورها، تطرقت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أهمية العلاقات الأوروبية الأمريكية. وأشادت في كلمة أمام الصحافيين بأهمية التجارة بين الطرفين.

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