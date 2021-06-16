أمريكا.. استراتيجية وطنية لمحاربة الإرهاب الداخلي

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب )

كشفت الحكومة الأمريكية، أمس، عن «استراتيجية وطنية» لمحاربة الإرهاب الداخلي، أصبحت إحدى أولويات الرئيس جو بايدن بعد عدة اعتداءات عنصرية في السنوات الأخيرة والهجوم على الكونغرس في يناير.

وقالت مسؤولة كبيرة في الإدارة الأمريكية للصحافيين، طالبة عدم الكشف عن هويتها، إن المتطرفين العنيفين «يشكلون خطراً كبيراً على البلاد في عام 2021». وذكرت أن أكثر التهديدات «فتكاً» تتجسد في مؤيدي تفوق البيض وأفراد الميليشيات المناهضة للحكومة. لكنها أوضحت أن هذه الخطة «محايدة أيديولوجياً» وتتصدى لكافة أشكال الإرهاب. ووضعت هذه الخطة استناداً إلى أربع ركائز وتوجهات كبرى بدلاً من تدابير ملموسة، بهدف «المنع والعرقلة والردع»، مع الحفاظ على الحريات الفردية.

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