(فيديو) بايدن: الملكة إليزابيث ذكرتني بأمي وسألتني عن بوتين

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ذكرته بوالدته، بعد استقبالها له في قلعة ويندسور.

وبعد احتساء الشاي مع الملكة البالغة من العمر (95 عاما) في قلعة ويندسور، قال بايدن للصحفيين "لا أعتقد أنها ستشعر بالإهانة، لكنها ذكرتني بأمي بمظهرها وكرمها".

وأضاف بايدن: "أرادت أن تعرف عن الزعيمين اللذين سأجتمع معهما، وهما السيد بوتين (رئيس روسيا) وشي جين بينغ (رئيس الصين)".

واحتسى الرئيس الأمريكي وزوجته جيل الشاي مع الملكة إليزابيث في قلعة ويندسور أمس الأحد، في نهاية قمة مجموعة "السبع الكبار"، فيما اختتم الرئيس بايدن زيارته إلى بريطانيا في أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.

ورحبت ملكة بريطانيا ببايدن وزوجته في باحة القلعة، منزل العائلة المالكة منذ ما يقرب من ألف عام، حيث تقضي معظم وقتها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

ولقي الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى ترحيبا حارا طغت عليه الفخامة البريطانية، حيث ألقى حرس الشرف التحية الملكية وجرى عزف النشيد الوطني الأمريكي.

وبدا الارتياح واضحا على بايدن والملكة وهما يتجاذبان أطراف الحديث، قبل أن يتوجها لعقد اجتماع خاص داخل القلعة، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

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