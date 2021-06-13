شاهد رد بوتين على سؤال: هل أنت قاتل؟

المصدر: البيان الإلكتروني

رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ضاحكا، على سؤال لمذيع قناة NBC الأمريكية، على سؤال: هل انت قاتل؟

وبعد ضغط المذيع كير سيمونز للحصول على إجابة، السؤال بشكل مباشر رد بوتين بقوله "خلال فترة حكمي، اعتدت على هجمات مختلفة من جميع الزوايا ومن جميع المناطق تحت ذرائع وأسباب مختلفة، ولا يفاجئني أي منها. والأمر لا يقلقني مطلقا"، مضيفا: مصطلح "القاتل" مثل مصطلح "مفتول العضلات" شائع في هوليوود.

قاتل وسيدفع الثمن

وكان بايدن قال في مقابلة بثتها قناة إيه.بي.سي نيوز في مارس الماضي، إن الرئيس الروسي "قاتل وسيدفع الثمن"، في أعقاب تقرير استخباراتي رفع عنه السرية اتهم بوتين بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وأشار بوتين في مقابلته مع "أن بي سي" إلى أن بايدن "يختلف كثيرا" عن سلفه دونالد ترمب، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي عمل في مجال السياسة تقريبا كل حياته الراشدة، ولهذا السبب لا يتوقع أن "يتخذ خطوات مندفعة"، ومع هذا أشاد بترامب ووصفه بأنه "شخص استثنائي وموهوب".

واعتبر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.

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