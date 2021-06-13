شاهد.. انهيار مبنى فوق حافلة في كوريا الجنوبية

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤولون أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم عندما انهار مبنى من خمسة طوابق يجري هدمه فجأة، متسبباً في سحق حافلة في كوريا الجنوبية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة وهي مدفونة تحت الركام وسط سحابة ضخمة من الغبار وقد سحق هيكلها.

وكانت الحافلة، التي توقفت أمام المبنى، تُقل 17 شخصاً عندما وقع الحادث الأربعاء في مدينة غوانجو جنوب غربي سيول.

وذكرت وكالة الإطفاء الوطنية أن تسعة ركاب قُتلوا وأصيب الثمانية الآخرون بجروح خطيرة.

وأضافت أنه تم إجلاء جميع العمال من موقع الهدم قبل الانهيار.

ولم يُعرف على الفور سبب الحادث الذي قالت السلطات إن الشرطة فتحت تحقيقاً فيه.

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