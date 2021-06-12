13 جريحاً بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

المصدر: أ ف ب

أصيب 13 شخصا بينهم اثنان في حالة خطرة في إطلاق نار ليل الجمعة السبت في أوستن بولاية تكساس الاميركية، وفق ما أعلنت الشرطة التي تواصل البحث عن الجناة.

أبلغ عن عدة طلقات قرابة الساعة الاولى والنصف فجرا في شارع مزدحم في وسط المدينة، وفق قائد الشرطة جوزيف تشاكون الذي قال إن الشارع كان يضم حشودا تذكر "بفترة ما قبل كوفيد".

وأضاف المسؤول في مؤتمر صحافي "لا نعرف حتى الآن الجاني أو سبب ما حدث"، داعيا أي شخص لديه معلومات أو صور مقطع فيديو على هاتفه المحمول الى الاتصال بالسلطات.

وقالت الشرطة في بيان إن "المشتبه به لا يزال طليقا. لا نعرف ما إذا كان شخصا واحدا أو أكثر"، مشيرة إلى أنهم يبحثون عن رجل وصف بأنه أسود.

وأضافت أن إطلاق النار يبدو "حدثا معزولا"، لكن التحقيق لا يزال جاريا.

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