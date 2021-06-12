العالم في صور
عمال إنقاذ وعسكريون ومدنيون ورجال أمن في موقع تصادم قطارين جنوب باكستان ما أسفر عن مقتل 56 شخصاً وإصابة العشرات
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حفل زفاف في مدينة وان شرق تركيا في أول يوم من سماح السلطات بإقامة الأعراس بعد قرابة عام من الحظر بسبب كورونا .
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عراقية تجمع الملح في بركة مياه طبيعية بمحافظة الديوانية حيث يعتمد قسم من السكان على هذه المهنة لكسب عيشهم .
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سريلانكيون وسط مياه فيضان اجتاح مناطق واسعة من العاصمة كولومبو .
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عائلات شردها ثوران بركان نيراغونغو شرق الكونغو تستعد للعودة إلى منازلها بعد إعلان السلطات انحسار الخطر .
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لافته على جسر قرب مبنى الكونغرس الأميركي تطلب تمرير قانون تمويل الحملات الانتخابية وتحذر: إما تمرير القانون او موت الديمقراطية.
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أطفال أفغان نزحوا مع عائلاتهم من مناطق الحرب بين القوات الحكوميةوحركة طالبان في ولاية هلمندا